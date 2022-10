Vystrčil: Porazili jsme nekonečně mnoho peněz a nekonečně mnoho lidí

Zřejmě nejsledovanější senátní duel letošních voleb vyhrál současný šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Ve druhém kole ve volebním obvodu Jihlava jasně porazil kandidátku hnutí ANO Janu Nagyovou, která je obžalovaná v kauze Čapí hnízdo.

I když měla Nagyová podporu expremiéra Andreje Babiše a dalších výrazných tváří ANO, v boji o senátorské křeslo neuspěla.

Znovuzvolený senátor Vystrčil v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že to pro něj osobně byly velmi těžké volby.

„Nesetkal jsem se s tím. Bylo to velmi těžké. Pro mě osobně a zejména potom pro moji rodinu a nejbližší, protože to byl úplně jiný typ kampaně, než normálně do Senátu bývá,“ zhodnotil skončené volby.

Porazil jste Andreje Babiše, nebo Janu Nagyovou? Jak to vnímáte?

Beru to tak, že jsme porazili celý tým v čele s Andrejem Babišem a stínové ministry - Karla Havlíčka, paní Alenu Schillerovou, pana Richarda Brabce. Nedávno tam rozdával, tuším nad jednom mítinku, klobásy pan Vondráček (Radek Vondráček, poslanec ANO, pozn. red.) a byla tam potom také i paní Jana Nagyová.

Porazili jsme nekonečně mnoho peněz a nekonečně mnoho lidí, kteří Andreji Babišovi pomáhali s marketingem a neštítili se ničeho. Hlavní sdělení ale je, že vyhrála slušnost, že vyhrála důvěra lidí ve slušnost. V politiky, kteří dlouhodobě pracují, nelžou a nebalamutí.

Jak zpětně vnímáte kampaň, která tady v posledních 14 dnech byla? Setkal jste se někdy s něčím podobným?

Nesetkal jsem se s tím. Bylo to velmi těžké. Pro mě osobně a zejména potom pro moji rodinu a nejbližší, protože to byl úplně jiný typ kampaně, než normálně do Senátu bývá. Tedy kdy většinou kandidáti představují svůj program, své názory a ty se potom porovnávají.

Tady to tak nebylo, kdybych použil slova jednoho politika, tak jediný program druhé strany byl „AntiVystrčil“. To byl jediný program druhé strany. To zaplaťpánbůh nezabralo. Zvítězila slušnost a chci voličům velmi poděkovat. Chci poděkovat opravdu velmi za to, jakým způsobem se k tomu postavili, že nám dali důvěru. Beru to jako poctu, jako veliké poučení a jsem vděčný. Slibuji, že to beru jako velký závazek, a to je další sdělení z této kampaně, že opravdu musíme brát vítězství jako závazek.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Miloš Vystrčil slavil vítěztví v Jihlavě, na místě byla i poslankyně ODS Eva Decroix. Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Ve štábu se připíjelo sektem. Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Vystrčil přijel do štábu v Jihlavě před 15. hodinou. Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Vystrčil poděkoval voličům, že se nenechali zmást Babišovou kampaní.

Je už v Senátu nějaká dohoda, že zůstanete předsedou?

My jsme to neřešili a myslím, že na to bude dost času. V tuto chvíli se radujeme z toho, že jsme uspěli - mimochodem uspěli vlastně všichni, co obhajovali. To znamená Jiří Oberfalzer, Zdeněk Nytra, Tomáš Jirsa, Tomáš Czernin… To znamená všichni mí kolegové, kteří společně se mnou mandát obhajovali.

Musíme dělat všechno pro to, aby nadále vyhrávala slušnost. Vysvětlovat lidem, co děláme, proč to děláme, jaké to má důvody. Je důležité se nejen radovat z toho vítězství, ale vzít z něho i poučení.

A samozřejmě veliké blahopřání všem ostatním vítězům. I všem, kteří sice třeba byli poraženi, ale bojovali čestně.

Pro vás osobně to byly náročné volby?

Byly velmi těžké. Bylo to období, ve kterém jsem se naštěstí mohl spolehnout na své kolegy, na celý volební tým, který měl asi sedm lidí.

Uspěli jsme proti tomu nekonečnému množství peněz a nekonečnému množství zaplacených lidí. Těm poddaným Andreje Babiše se mohli postavit lidé, kteří nejsou mými poddanými, ale kteří jsou přáteli, spolupracovníky a lidmi, již mají zájem dělat stejnou politiku jako dělám já, nebo jako se snažím dělat já.

To byla ta největší síla a ta největší podpora, která si myslím, že potom vedla k tomu, že jsme nad celým tím konglomerátem všech těch sil, které se proti nám se postavily, vyhráli.