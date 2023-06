Vysvědčení dávali s výpovědí v šuplíku. Učitelé a rodiče žádají konec ředitele

„Přišel jsem do funkce 1. srpna 2020, předtím jsem tady neučil. Škola byla taková spící princezna, opravdu jsou tady ‚pavučiny‘. S některými kolegy, kteří třeba už přišli nově, se mi daří tu školu posouvat do 21. století. Bude to škola otevřená, demokratická a moderní. Někteří učitelé nepřijali za své, že nemůžou učit 45 minut frontální výukou,“ popisuje Neckář svůj pohled na dění ve škole.

„Pan ředitel nabírá lidi, kterým je do třiceti, to je jeho pravidlo. Zaměstnal kolegyně, které jsou sice mladé, ale nemají vysokou školu. A už tady učí dva roky,“ popisuje jedna z učitelek, která se kvůli poměrům ve škole rozhodla odejít. Do ZŠ Radlice už se nevrátí, od září nastupuje do jiné školy.