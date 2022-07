Výzkum mezi uprchlíky: děti mimo školu i problémy s češtinou

Výzkum vychází z rozhovorů s 1300 domácnostmi uprchlíků z Ukrajiny, ve kterých žije 1519 dětí ve věku 2 až 17 let. Rodiče reportovali o každém dítěti jednotlivě, konkrétně o 899 dětech v generaci ZŠ (7–15 let), 465 dětech v generaci MŠ (2–6 let) a 155 mladistvých v generaci SŠ (16–17 let). Výzkum realizuje PAQ Research a Sociologický ústav AV ČR.