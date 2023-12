15 000 domácností bez proudu a jeden mrtvý. Vítr v noci vyvracel stromy

Vítr si zřejmě vyžádal jeden lidský život, na Havlíčkobrodsku spadl ve čtvrtek strom na auto, ve kterém zemřel řidič. Varování meteorologů před silným či velmi silným větrem platí do dnešní půlnoci.

Na Vysočině v noci na dnešek kvůli větru padaly stromy a větve do silnic, hasiči měli skoro 60 výjezdů. K ránu byl přerušený provoz na železnici směrem na Tábor, kde okolo 05:00 do spadlého stromu najel osobní vlak v úseku mezi Horní Cerekví a Dobrou Vodou u Pelhřimova. Vlaky by tam podle webu Českých drah měly začít znovu jezdit okolo poledne.