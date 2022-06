Babiš chce přebít „jurečkovné“. Navrhuje 5 tisíc na dítě každý měsíc

Opozice kritizuje plán na pětitisícový příspěvek pro rodiny s dětmi do milionu korun, který ve středu schválila vláda. Je podle ní nesystémový. Přesto ale opoziční strany slibují, že návrh podpoří – nepůjde to ale zřejmě tak rychle, jak by si koalice představovala.

„Naše hnutí pět tisíc korun podpoří, ale zároveň říkáme, že je to nesystémová pomoc, která je navíc jednorázová a přichází pozdě,“ řekla poslankyně SPD Lucie Šafránková. Dodala, že bude chtít určitě podat několik pozměňovacích návrhů. Své návrhy má i hnutí ANO.

Koalice přitom počítá s tím, že zákon přijme co nejrychleji – tedy hned v prvním čtení a bez podávání pozměňovacích návrhů. Chce, aby se příspěvek začal vyplácet už v srpnu.

„Schválení v prvním čtení je pro nás nepřijatelné, chceme si podat vlastní pozměňovací návrhy. Dnes jsem ale jednala se zástupci koalice, kteří se ptali, zda bychom souhlasili se zkrácením lhůt na projednání. V tom za nás říkám ano,“ řekla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Jak ANO, tak SPD budou usilovat o to, aby se zvýšil věk pro vyplácení příspěvku z 18 na 26 let. „Třeba studenti medicíny si nemohou najít při náročném studiu brigádu, kterou by si přivydělali nebo pomohli rodičům,“ míní poslanec ANO Aleš Juchelka, jenž má v hnutí na starost sociální věci.