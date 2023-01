Babiš odmítl duel v České televizi. Pozvání platí, zní z Kavčích hor

„Jen ať víte, rozhodl jsem se NEJÍT do předvolební debaty v České televizi,“ napsal Babiš v úterý večer na twitteru .

Mluvčí České televize Karolína Blinková pro Seznam Zprávy uvedla, že podobu nedělního vysílání v tuto chvíli řeší. Informaci však dostali oficiálně. „Nedozvěděli jsme se to ze sítí,“ sdělila.

Česká televize na twitteru obratem reagovala, že pozvání do „profesionálně vedené, nestranné debaty“ stále platí. A to až do začátku nedělního vysílání.