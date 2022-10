Babišova „pokladní“ na hraně. Mohla by si i přivodit stíhání, míní advokát

U soudu v kauze Čapí hnízdo, kde je Andrej Babiš obžalován z napomáhání dotačnímu podvodu, by Petra Procházková měla vypovídat v pondělí. Očekává se, že jí budou položeny otázky směřující k objasnění, zda za projektem stál Andrej Babiš, nebo co vše pro projekt vydávající se za malou či střední firmu zajišťoval holding Agrofert.

Petra Procházková již vypovídala na policii, takže její výpověď popsal žalobce do obžaloby, kterou mají Seznam Zprávy k dispozici. Z toho, co Procházková při policejní výpovědi uvedla, vyplývá, že ačkoliv měla v prvních letech projektu Čapí hnízdo bezpochyby zásadní roli, při výslechu působila dojmem, že zpočátku nebyla do celé věci příliš zapojená. A některé důležité otázky, alespoň podle textu obžaloby, kterou mají Seznam Zprávy k dispozici, nevysvětlila.

Procházková však odmítla, že by právě Babiš tyto úvěry jakkoliv řešil. „Že by dojednával něco v bance, je nesmysl,“ zaznamenal v obžalobě slova Procházkové na policii státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Po vysoké škole měla práci ve veřejném sektoru. První čtyři roky, až do roku 1992, tato absolventka oboru automatizované systémy řízení na pražské VŠCHT pracovala u hasičů v Kladně. Poté nějakou dobu dle vlastních vzpomínek vypomáhala své tetě – daňové poradkyni. V roce 1993 získala zaměstnání v pražské firmě Toepfer Agropol. A následně po roce 1998 začala pracovat v holdingu Agrofert. Dnes Procházková zná Agrofert do posledního šroubku. A má také pověst ženy, která finanční oblasti vládne poměrně tvrdou rukou a dokáže si zjednat respekt.

„Projekt by pouze pro skupinu Agrofert nebyl efektivní. Muselo se to otevřít veřejnosti,“ řekla podle obžaloby Procházková. Proč si však tento projekt poté převzala společnost Farma Čapí hnízdo ani to, že chce tato firma získat dotaci z Evropské unie, to v té době podle svých slov Procházková nevěděla.