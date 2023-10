Benzin za 32,90 vydržel chvíli. „Tak jsme jeli zase do Polska,“ říkají řidiči

K čerpačce si zajeli rovnou z nákupu v nedalekém lázeňském městě Kudowa Zdrój, které je oblíbeným nákupním místem pro lidi z okolí. „Vezeme si tři tašky a utratili jsme asi 500 korun, u nás by to bylo dražší. Jsme důchodci, vláda nám vzala peníze, tak je v Česku nebudeme nechávat a raději je utratíme v Polsku,“ vysvětluje jeho žena. Do Polska to mají slabých 15 kilometrů.