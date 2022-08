Bez maturity kvůli jednomu písmenu, odvolání nepomohlo. Uspěli jen tři žáci

V úloze 24 maturitního testu z češtiny měli letos žáci za úkol najít ve výchozím textu tři podstatná jména s dvěma kořeny. Maturantka Veronika Žáčková všechna tři slova objevila, ale ve stresu přepsala do řešení jedno z nich s chybou – místo novověku uvedla do řešení nověku. Požádala proto o přezkoumání řešení svého testu v naději, že zpětně její odpověď ministerstvo školství jako správnou uzná.

Ministerstvo ale její vysvětlení nepřijalo a žádost zamítlo. Úřad to zdůvodnil ve vyrozumění následovně:

Je logické, že hodnotitel testů, státní organizace Cermat, i ministerstvo školství dbají na dodržování zadání v didaktických testech. To nerozporuje ani Žáčková.

Za chybu tak bylo považováno pouze „nenalezení hledaného slova“ nebo „zápis jakéhokoli jiného než hledaného slova“. Pohledem Cermatu tak Žáčkové pravděpodobně k úspěšně složené maturitě scházelo jedno písmeno. Kdyby napsala novvěku, šlo by sice také o neexistující slovo, ale v odpovědi by byly oba kořeny hledaného výrazu, a úkol by tak maturantka splnila.