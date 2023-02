„Máme šílený nárůst seniorů.“ Na kurzu se učí, jak oddlužovat

„Hlavní je, že budeme muset lidi udržet v bydlení. To je gros,“ shrnuje hned v úvodu hlavní výzvu pro nadcházející měsíce lektorka Barbara Halířová, jinak vedoucí dluhové poradny a zkušená terénní pracovnice.

„Musíme jim transparentně vysvětlit, co se děje. Tím snížíme tlak, který na nich je,“ říká s tím, že v rámci poradny nemohou slibovat nesplnitelné, případně odkazovat na jiné sociální služby.

„Už se k nám dostávají i lidé z vyšší střední třídy,“ zmiňuje Zuzana z Příbrami. Roky pracovala v azylovém domě, nově potřebovala změnu, a tak přešla do sociální poradny.

„Potřebovala bych, aby bylo mnohem víc dluhových poradců. Bude to potřeba,“ vrací se k rostoucímu počtu lidí s finančními problémy.

„Nejsme na to připravení. Máme šílený nárůst seniorů, kteří nedávají nájem, nebo mají vlastní nemovitost a nedávají energie. A samozřejmě samoživitelé, pokud nejsou v šedé ekonomice a nemají vytvořenou záchranou síť nejbližších, tak nemají šanci,“ vypočítává lektorka.

Kroužku žen, které se přišly dovzdělat, jak pracovat se zadluženým klientem, tak hned na začátku dává pragmatické rady. Například je připravuje na to, že typický zadlužený klient nezvedá telefony, neotvírá dopisy.

„Je to psychologická obrana před stresem. Všichni se bráníme stresu. To, že se nechovají z našeho pohledu správně, je jejich strategie přežití. Dělají to, aby mohli fungovat. Budete se s tím setkávat. Budu vám přát, abyste měli i střípky nadějných,“ říká.