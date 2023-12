„Bylo to hnusné divadlo.“ Lékařské odbory odmítají, že došlo k dohodě

„Mně je to opravdu líto, já bych pacientům rád sdělil, že jsme se dohodli, protože jsou zmatení. Ale zmatení jsou i lékaři a ředitelé. Prostě nápad Přády – v sobotu a v neděli dělejte normálně a od pondělí se zase někam vrátíme, to jsou nesmysly. Buď stávka skončila, nebo pokračuje. To, co se včera (na tiskové konferenci, pozn. red.) odehrálo, bylo hnusné divadlo,“ rozčílila včerejší tisková konference Engela, který se jednání s Fialou také účastnil.