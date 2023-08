České děti mají krátké letní prázdniny. Chybí jim jeden týden

Prázdniny jsou za svou polovinou. České děti čekají ještě tři týdny volna. V některých evropských zemích si ale budou užívat daleko déle. Třeba na Maltě mají před sebou ještě šest týdnů prázdnin. Až v polovině září se do školy vrátí albánské, bulharské nebo portugalské děti.

Naopak do lavic už zasedli žáci v Dánsku, Finsku nebo sousedním Německu. V případě našich západních sousedů se to ale týká zatím jen školáků ze Severního Porýní-Vestfálska. Německo totiž startuje školní rok různě v jednotlivých spolkových zemích.

V Evropě obecně prázdniny začínají někdy mezi koncem května a polovinou července. Naopak začátek školního roku je velmi jednotný. Ve většině evropských zemí je to v září, v 15 státech jako v Česku, tedy 1. září. Totožné prázdniny jako české děti, tedy od července do srpna, mají ještě žáci v Belgii, Irsku a na Slovensku.

Povinná školní docházka sice platí v českých zemích od roku 1774, ale původně se lišila doba školního roku ve městech a na vesnicích. Ve venkovských oblastech školní rok začínal až 1. prosince a měl trvat alespoň do konce března. Do lavic se pak děti vracely po Velikonocích a učily se až do sv. Michala, tedy 29. září. Na tři týdny se ale výuka přerušovala kvůli žním.