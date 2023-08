Nová škola klidně bez plotu. Kritici se obávají o bezpečí dětí

Na ploty kolem škol jsme si zvykli. Ostatně je vyžadovala také hygienická vyhláška. A to především kvůli bezpečnosti dětí – pozemek tak nikdo jednoduše neopustil a také na něj nemohl jen tak někdo vstoupit.

Toto opatření ale z hygienické vyhlášky zmizí. Původní předpis nahradí nová verze, která právě míří do připomínkového řízení a vstoupit v platnost by mohla patrně v říjnu.

„Náš striktní požadavek oplotit pozemek byl trošku kontraproduktivní. Zřizovatel by totiž musel oplotit i třeba přístupový chodník, který je rovněž pozemkem školy,“ vysvětluje hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Oplocení pozemků řeší i nadále příbuzná vyhláška o obecných požadavcích na využívání území. Bez plotu se tak ani do budoucna neobejde pozemek, který je třeba chránit před vstupem neoprávněných osob.

To tedy podle hygieniků znamená, že se bude u nových škol individuálně řešit, jestli v případě jejich pozemků takové riziko hrozí. Bez plotů by se teoreticky těžko obešly školy ve městě, naopak některá zařízení na venkově by je mohla oželet.