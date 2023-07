Konec počítání záchodů. Revoluční změna převrací školní pořádky naruby

Jedno umyvadlo ve třídě, jeden záchod na 20 dívek a jeden pisoár pro 20 chlapců. Hygienické podmínky pro školské budovy byly dosud velmi striktní. Nová vyhláška ale převrací zavedené pořádky naruby.

Většina nepodkročitelných limitů ze současné vyhlášky o hygienických požadavcích zmizí. Například umyvadlo tak hygienici žádnému zřizovateli do třídy nutit nebudou. To ale samozřejmě neznamená, že se v učebně nově stavěné školy objevit nemůže. Zůstane to ale zcela na rozhodnutí zřizovatele nebo provozovatele.

„Výrazně tak zlevní investice. Jen pro představu: Instalace jednoho umyvadla do učebního prostoru vyjde zhruba na 45 tisíc korun,“ dává příklad poslankyně Olga Richterová (Piráti), která na přípravě nového předpisu spolupracovala.

Současná vyhláška se původně měla pouze novelizovat, Ministerstvo zdravotnictví jako dohledový úřad se ale nakonec rozhodlo pro kompletní změnu, a tak vznikne zcela nový právní předpis. Škrtat se budou totiž téměř všechny dosud platné požadavky.

„Celá vyhláška v rámci vnitřního i venkovního prostředí reflektuje jeden základní požadavek, aby prostor odrážel, pro koho a co je určen,“ vysvětluje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum.

To zní jako velmi obecné prohlášení, ale přesně popisuje chystaný text vyhlášky. Místo nutných 1,65 m2 na jednoho žáka v učebně se nově mluví pouze o tom, že se plocha na jednoho žáka stanoví podle charakteru vykonávané činnosti.

Stejně tak nově není určeno, že na 20 chlapců připadne jeden pisoár. Nová vyhláška se do napočítávání záchodů vůbec nepouští a prostě stanovuje, že hygienická zařízení tvoří pisoáry nebo záchodové kabiny.

Co z vyhlášky nově vypadne Příklady povinností, které nová vyhláška už nebude vyžadovat: Povinné umyvadlo ve třídě,

jeden záchod na 20 dívek a jeden pisoár na 20 chlapců,

nutné malování jedenkrát za tři roky,

oplocení kolem pozemku,

striktně daná venkovní i vnitřní plocha na jednoho žáka .

Hygienici tedy nechávají v rukou zřizovatele, že vybuduje vhodný prostor pro výuku, aniž by ho svazovali konkrétními předpisy, které v Česku tradičně platily. Mimochodem záchody se také nebudou muset dělit na pánské a dámské. Opět ale nikdo nikomu nenutí, aby sundával ze dveří panáčky a panenky a vytvářel unisexové místnosti.

Ne formalitám, ano zdravému prostředí

Nová vyhláška tak zřizovatelům řekne, že má novou školu stavět tak, aby každý žák měl dostatečně velký prostor jak uvnitř, tak venku. A stejně tak, aby si měl kam dojít na záchod, kde se omýt a kde převléknout.

„Nekoukáme se na formální požadavky, ale snažíme se hledat, co má skutečně dopad do veřejného zdraví. Konkrétní počet záchodů pro nás není tak směrodatný jako to, v jakém prostředí se děti pohybují,“ osvětluje záměr za Ministerstvo zdravotnictví jeho náměstek Josef Pavlovic (Piráti).

Ostatně doba, kdy učitelka odvedla všechny děti během velké přestávky hromadně na záchod, je pryč. Nebo by alespoň podle ministerstev školství i zdravotnictví měla být.

Naopak do vyhlášky přibyly dle názoru rezortu zdravotnictví jiné, zásadnější parametry, které dopad na veřejné zdraví mají. A to striktní požadavek na osvětlení nebo větrání. Maximální množství oxidu uhličitého ve vzduchu by měla povinně stanovit příbuzná vyhláška pro hygienické limity.

Minimální teplota se podle návrhu vrátí na původní normy, tedy ze 17 na 18 stupňů v tělocvičnách a na chodbách nebo z 18 na 20 stupňů v šatnách. Klesaly kvůli úsporám v reakci na energetickou krizi po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. V učebnách je minimální teplota nově stanovena na 21 stupňů.

Více dětí ve školách?

Jedním z důvodů pro změnu jsou samozřejmě nedostatečné kapacity nejen mateřských a základních, ale už také středních škol v některých regionech.

„Vyhláška pomůže zřizovatelům efektivněji, levněji a rychleji zvyšovat kapacity škol,“ věří poslankyně Renáta Zajíčková (ODS), která práci na novelizaci vyhlášky iniciovala.

Hygienické limity byly totiž v některých případech jediným důvodem, proč ředitelé nemohli navýšit kapacity svých škol. Ačkoliv by třeba měli prostor ještě pro další třídu, chyběl dostatečný počet záchodů, nebo prostory nebyly vhodné pro výuku podle dosud platné vyhlášky.

Mimo škol se zcela nová vyhláška bude týkat také dětských skupin. Jejich provozovatelé během diskuze nad návrhem vyjádřili obavy, že rozvolněná vyhláška by mohla vést k nejednotnému výkladu napříč jednotlivými pracovišti hygien v regionech. Ministerstvo zdravotnictví ale ubezpečuje, že výklad bude jednotný.