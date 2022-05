České lesy přestávají ochlazovat krajinu. Těží se přehnaně, tvrdí experti

Lesy v Česku nezvládají plnit některé ze svých základních funkcí. Vyplývá to ze dvou zpráv výzkumných ústavů Mendelovy univerzity. Podle vědců přestávají lesy ochlazovat krajinu nebo ukládat uhlík do půdy. Na vině přitom není jenom kůrovec a sucho, ale také velkoplošná těžba v posledních letech.

To potvrzuje i lesní poradce a správce lesních majetků Aleš Erber. Ochuzení lesní půdy se podle něj stalo především opakovaným pěstováním a těžením smrku. „Když budete čtyřikrát pěstovat kukuřici na jednom poli, tak během čtyř let samozřejmě ochudíte půdu o živiny. Něco podobného je to se smrkem,“ uvedl pro Seznam Zprávy.

Dodává, že by bylo vhodné část ploch, kde došlo k rozpadu porostu, ponechat jako centra biodiverzity nebo přirozené obnovy, a to v místech, kde by stromy neohrožovaly návštěvníky lesa nebo nepůsobily finanční újmu vlastníkovi. Les by se pak údajně nejlépe obnovil sám pomocí takzvaných přípravných nebo pionýrských dřevin – osika, vrba nebo různé druhy keřů, jelikož by došlo k diverzifikaci lesní skladby a návratu živin do půdy. Lesníci prý ale tyto dřeviny často cíleně vysekávají nebo výjimečně eliminují chemicky, aby urychlili růst cílových dřevin.