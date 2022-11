Česko muselo stáhnout diplomata z USA, hrozilo mu tam trestní stíhání

Už po prvním incidentu americká strana směřovala do Prahy varování, že diplomat bude prohlášen za nežádoucí osobu a vyhoštěn, pokud by se věc opakovala. Letos v září však nadýchal diplomat Moravec znovu.

Detaily – kde přesně se to stalo a do jaké míry byl diplomat ovlivněn alkoholem – neupřesnila. Na většině území Spojených států však řidiči mohou podle zákona usednout za volant s až 0,8 promile alkoholu v krvi. A to včetně Washingtonu DC, kde úřad českého attaché pro oblast vědy, výzkumu a inovací sídlí.

Washington po Praze podle zjištění redakce skutečně požadoval, aby svého diplomata vydala ke trestnímu stíhání. České ministerstvo zahraničí raději stáhlo Moravce zpět do Prahy, i když na webu ambasády byl ještě v úterý uveden. „Pan Moravec byl ze strany MZV již odvolán do ČR,“ potvrdila Mariana Wernerová. I kdyby to Černínský palác neudělal, Američani by diplomata nejspíš vyhostili.