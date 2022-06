Chceme vyšší platy. Stávkovou pohotovost vyhlásilo devět odborových svazů

Odboráři žádali přidání do základu neboli do tarifů od července tak, aby pro letošek neklesl reálný výdělek. Inflace v květnu meziročně dosáhla 16 procent. Minulý týden pak předáci uvedli, že se chtějí dohodnout na zvýšení od července o 15 procent lidem se zmrazeným příjmem a o 7,6 procenta ostatním.

Kvůli platům byli ve stávkové pohotovosti od 1. května už odboráři úřadů práce. Po pěti dnech ji ukončili poté, co vláda stanovila termín začátku vyjednávání o platech. Členové kabinetu se sešli s předáky veřejné sféry poprvé 25. května a znovu minulý týden v úterý. O letošním růstu výdělků by měli jednat předsedové a předsedkyně vládních stran. S nimi se pak chtějí sejít i odboráři. Jurečka minulý týden řekl, že by o termínu a výši přidání mělo být jasno zhruba do dvou týdnů.