Nemají na splátky. Do dluhových poraden přichází střední třída

Vzal si půjčku na rekonstrukci bytu, ale kvůli současnému zdražování zjistil, že má problém platit splátky. S podobnými příběhy začali do dluhových poraden přicházet lidé, kteří si nikdy nemysleli, že podobnou pomoc budou potřebovat.

Lidé ze střední třídy. Mají svá bydlení, živí rodinu, ale nově se dostávají do finančních potíží.

„Většinou v poradnách pracujeme s lidmi, kteří mají dlouhodobé dluhy, které jsou zanedbané. Ale teď se nám množí klienti s tím, že je to pro ně nová situace. A souvisí to s tím, že se vše zdražuje. Kolikrát se stane, že přijdou a mají dluhy čerstvě po splatnosti,“ zmiňuje Barbora Čechová, ředitelka Theia – krizového centra, které působí v jižních Čechách.

Objevují se tedy noví klienti, kteří se snaží své problémy řešit včas. Což jen potvrzuje, že se jedná o jinou sociální skupinu. „Je to uvědomělé. Ukazuje se ale na tom to, že se tvoří nová skupina dlužníků, která dříve potíže neměla,“ dodává Barbora Čechová.

Podobný trend potvrzují i další organizace, které lidem s finančními potížemi pomáhají. Roste počet lidí, kteří volají na helplinku Člověka v tísni. „Je to skupina lidí, kteří mají normální vzdělání. Nižší střední třída…,“ snaží se charakterizovat nově telefonující Daniel Hůle, odborník na dluhovou problematiku z Člověka v tísni. Klasickým příkladem je, že se lidé dostávají do potíží například kvůli nedoplatkům za energie.

Hynek Kalvoda, předseda Asociace občanských poraden, která sdružuje poradce po celé zemi, udává i první odhady o nárůstu takovýchto klientů. „Meziročně narostl počet lidí, kteří řeší problémy s dluhy, a to v průměru o 22 procent,“ uvedl Hynek Kalvoda pro Seznam Zprávy. Podle něj může jít zhruba o čtyři tisíce nový klientů, kteří v celé sítí občanských poraden meziročně přibyli.

„Všechno se zdražuje a lidé už nemají úspory, aby dokázali své běžné životní potřeby uhradit. Na něco si proto musí půjčit,“ zobecňuje problémy nových klientů Hynek Kalvoda s tím, že následně jdou půjčku řešit do poraden.

„Když si lidé do domácího rozpočtu promítnou nové splátky a růst ceny energií, jde zejména o rodinné domy, tak jim celkové náklady mohou vyskočit až o deset tisíc korun a více měsíčně,“ vyčísluje problém lidí s končící fixací David Šmejkal.

Další odborníci ale připouštějí, že v dnešní době rostoucí inflace nemají pro klienty žádná snadná řešení. „Neumíme řešit inflaci a zdražování. Musíme řešit až to, co následuje – že lidé nemají na pokrytí nákladů. U některých lidí může být řešením oddlužení, u některých radikální úspory a hledání dalších pracovních úvazků, pokud to lze,“ říká Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden.