Konec fixace hypotéky jako největší strašák. Češi musejí kvůli bydlení šetřit

Z průzkumu také vyplývá, že nejčastěji se chystají rekonstruovat lidé ve věku nad 26 let a to hlavně mimo Prahu, zejména v obcích do jednoho tisíc obyvatel. „Jsou to rodinné domy, což může být právě charakteristika nemovitostí mimo Prahu nebo v menších obcích,“ vysvětluje výzkumnice.