Chtěli bydlet důstojně, tak si společně pořídili dům

Na začátku dali dohromady své úspory, ale to pochopitelně nestačilo. S žádostí o hypotéku však u českých bank nepochodili. Uspěli až v Německu. Jaké to je budovat komunitní bydlení v Česku, popsali v reportáži pro Seznam Zprávy.

Úklid dá zabrat, rekonstrukce potrvá určitě až do příštího roku.

Jak vzpomíná, pár let po prvním výkopu se nic nedělo, myšlenka odpočívala. V roce 2014 se ale Tomáš se svými tehdejšími spolubydlícími dohodli, že jim společné bydlení vyhovuje, ale že nechtějí mít dál nejistotu nájmu. „Jezdili jsme se dívat na projekty do Německa, kde komunitní bydlení funguje už několik desetiletí. Tam nám ale moc neporadili, co dělat v začátcích,“ vzpomíná.