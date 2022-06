Špatná zpráva pro všechny, inflace bude sestupovat z vrcholu jen zvolna

„Musíme sáhnout do hodně dávné minulosti, abychom našli tak vysoký růst cen, který zažíváme letos. Naposledy to bylo v roce 1993, kdy se ovšem ceny zvýšily především v důsledku zavedení DPH. Letošní inflace je přece jen o hodně jiná než ta před devětadvaceti lety,“ dodává ekonom.

Inflace se podle něj blíží svému vrcholu, z nějž však bude sestupovat jen pozvolna. „Nové ceníky energií se totiž do výsledných cen propisují postupně, takže ono násobné zdražení plynu a elektřiny v inflaci rozhodně zcela vidět ještě není. Inflace navíc výrazně překonala prognózu ČNB (o 1,1procentního bodu), takže stávající bankovní rada nemusí dlouze hledat argumenty pro další skokové zvýšení úrokových sazeb,“ tvrdí Dufek.

„Nejnovější data představují studenou sprchu, jelikož nejeví naprosto žádné známky ochlazování tempa zdražování, ba právě naopak. Kromě očekávatelných inflačních tlaků ze směru energetických surovin a pohonných hmot se teprve nyní do popředí zájmu dostávají potraviny, kde je přitom již nyní zaděláno na další zhoršování situace,“ říká Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.

„Podle našeho odhadu můžeme pak podobné skokové zrychlení inflace očekávat i v červnu, čímž se dostaneme do pásma mezi 17 a 18 procenty. Následně by se inflační statistiky měly mírně uklidnit a spíše stagnovat, což ovšem neznamená, že by zdražování zpomalilo,“ dodává Hradil.