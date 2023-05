Miminko jako příčina depresí. Potíže, o kterých se stále moc nemluví

Když jí novorozenou dceru po šesti hodinách od porodu přivezli na pokoj, začaly se u Terezy rodit myšlenky, že dcera není její, a chybělo jí těhotenské břicho. V nemocnici jí pouze řekli, že to je normální stav po porodu a za chvíli se to ustálí.

Ačkoliv bylo Tereze řečeno, že se její stav zlepší, až se jí spraví hormonální rovnováha po porodu, její stav se čím dál tím víc horšil. Dělalo se jí stále špatně a ztrácela samu sebe. Čím déle trvala beznaděj z toho, že neví, co se s ní děje, tím více to mělo negativní vliv na její stav.

„Nejčastěji se u žen setkáváme s baby blues, což není psychická porucha jako taková, ale projde si tím až 80 procent žen. Je to období, kdy se tělo maminky vyrovnává s hormony z těhotenství a porodu. Je to přechodné zhoršení nálady. Během šestinedělí si všechno sedne,“ vysvětluje Hanušová.

Mezi další časté problémy patří poruchy přizpůsobení a úzkosti, se kterými se potýká až 30 procent žen. „Projevují se bušením srdce, pocením, tlakem na hrudníku, špatným spánkem, i když je žena unavená. Může to přerůst i do panických poruch či třeba strachu z porodu u těhotných žen,“ dodává.

„Od rodiny jsem poslouchala jen to, jak jsem selhala. Nikdo nechápal, čím jsem si procházela, nejhorší bylo to, že se to pochopit ani nesnažili. Měla jsem problém i s kojením. Malá nepřibírala, má doktorka na to jen řekla, že to neumím a ať se snažím. Jak se má člověk potom cítit,“ stýská si Tereza.