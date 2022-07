Vzdělanější ženy rodí více dětí. Dávají si ale načas

O tom, že léta tučná se střídají s lety hubenými, se píše už v Bibli. A toto ponaučení platí, i pokud jde o počty dětí v Česku. Během uplynulé stovky let jich ženy přiváděly na svět nejvíc po druhé světové válce, kdy na jednu ženu v reprodukčním věku průměrně připadalo 3,25 dítěte.

Babyboom v roce 1946 se propsal i do 70. let, kdy se narodila takzvaná generace Husákových dětí. Naopak prudce klesat začala plodnost po sametové revoluci, od roku 2000 – kromě propadu v roce 2011 – opět roste.

Nová data ze Sčítání lidu pak ukazují, že úhrnná plodnost, tedy počet dětí na jednu ženu ve věku 15–49 let, stoupla i během druhého covidového roku. Zatímco v roce 2020 činila 1,71 dítěte na jednu matku, v roce 2021 to bylo již 1,83.

Tomáš Fiala, tajemník a odborný asistent katedry demografie na VŠE, je přesvědčen, že důvodem není pandemie koronaviru a restrikce, kvůli kterým museli být lidé více doma. „Příčin zvýšení plodnosti žen je jistě celá řada. Nemyslím si ale, že by covid měl výrazný vliv. Je sice pravda, že lidé byli více doma, na druhou stranu lze předpokládat, že zodpovědní lidé důkladně zvažovali, zda je vhodné počít dítě v době epidemie.“

Konečná plodnost zahrnuje počet dětí na jednu ženu starší 50 let. Podle demografů je tento údaj nejpřesnější. Plodnost a úhrnná plodnost jsou zavádějící kvůli tomu, že část mladších žen ještě děti mít bude.

Úhrnná plodnost měří počet živě narozených dětí na jednu ženu během reprodukčního věku, tedy ve věku 15–49 let.

Plodnost měří počet živě narozených dětí na počet žen v populaci, kterým je 15 a více let.

Jiřina Kocourková, vedoucí katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, si naopak myslí, že pandemie může být důvodem zvyšující se plodnosti, souvislost vidí však i se změnou legislativy. „ČSÚ uvádí, že za nárůstem počtu narozených v Česku v roce 2021 stály druhorozené děti. Proto se domnívám, že se jednalo o vliv ještě dalších opatření, a to opatření rodinné politiky.“

Podle Jiřiny Kocourkové je rostoucí plodnost vzdělanějších žen velmi pozitivní a žádoucí trend. „Ukazuje na správné směřování rodinné politiky, která právě podporou harmonizace práce a rodiny nejvíce pomáhá vzdělanějším ženám,“ řekla Seznam Zprávám. „Vzdělanější ženy mají v průměru méně dětí, protože na počátku reprodukčního období více času věnují vzdělání a budování pracovní kariéry. Čím později žena zahájí reprodukci, tím je větší pravděpodobnost, že se jí nenarodí tolik dětí, kolik by si přála.“

Data ČSÚ ukazují, že nejvyšší plodnost mají ženy se střední školou včetně vyučení bez maturity, a to 1,87 dítěte na jednu ženu starší 15 let. Naopak nejnižší plodnost je u žen s vysokoškolským vzděláním, a to 1,31 dítěte.