Chudší Česko bude čelit epidemii infarktů, varují data. Vliv má i covid

Se srdečním selháním se nyní v Česku léčí více než 280 tisíc lidí a jejich řady se každoročně rozrůstají o dalších 60 tisíc nových pacientů. Příznivá není ani vyhlídka nejbližších let, podle kardiologů totiž do roku 2030 vzroste počet nemocných až o 50 procent. Ještě nedávno eskalující pandemie přitom situaci výrazně ovlivnila.

„Nemocní se obávali volat záchrannou službu a dorazit do nemocnice, aby se nenakazili koronavirem. Nebyli tím pádem včas správně ošetřeni a nedostali léčbu, která po infarktu prokazatelně snižuje riziko úmrtí. Řada lidí také ze stejného důvodu vynechala preventivní prohlídky,“ popsal Petr Ošťádal, předseda České asociace akutní kardiologie ČKS.

Není to přitom jen pokles v preventivních vyšetřeních. Rozvoj nemocí srdce může mimo jiné ovlivnit i životní styl, strava a stres. A právě tyto faktory umocnila nejen pandemie, ale i úzkost spojená s nedalekou válkou na Ukrajině. Odborníci proto v tomto ohledu apelují na dlouhodobě platná doporučení.

Pacienti, kteří přicházejí do ordinací kardiologů, si nejčastěji stěžují na velkou únavu a otoky končetin. Příznaky postcovidu se mohou lišit, někdy mohou dokonce napodobit infarkt, nebo jej i vyvolat. Při bolesti na hrudi, dušnosti a celkovém zhoršení stavu by proto měli lidé vždy raději volat rychlou záchrannou službu.

„To, jak se postcovid promítne do léčby srdečního selhání a dalších kardiovaskulárních nemocí, ukáže čas. S růstem onemocnění srdce ale musíme do budoucna počítat, a to nejen v rámci měsíců, ale i let,“ uzavírá kardiolog Linhart. Česká kardiologická společnost se bude dopadům covidu i otázkám moderní léčby srdečních nemocí věnovat během 30. výročního sjezdu, který začíná v neděli v Brně.