Chystá se přes sto nových vakcín, ukazuje analýza

Nejčastějším cílem výzkum jsou pro farmaceutické firmy vakcíny proti covidu-19, těch se aktuálně chystá 18. Za ním jsou očkovací látky proti chřipce, meningokokům a RS virům. Kromě toho má řada vakcín fungovat jako kombinace proti několika onemocněním. Jedna vyvíjená látka by dokonce mohla ochránit proti covidu, chřipce a RS virům najednou.

Většina z aktuálně zkoumaných látek se zaměřuje na dospělé, konkrétně 83. Část se pak soustředí specificky i na seniorskou populaci, která je často ohrožena horším průběhem onemocnění. Nedávná studie z Belgie například poukázala na to, že očkování proti RS virům by v horizontu tříleté ochrany zabránilo 150 tisícům onemocnění, více než 3,5 tisícům hospitalizací a 502 úmrtím. Celkem by pak vakcinace Belgii ušetřila ve výdajích na zdravotnictví 36 milionů eur, v přepočtu 875 milionů korun.