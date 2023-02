Co se děje s oblečením, které hodíte do kontejneru. Na charitu míří zlomek

Na dně leží jen menší hromádka textilu – dětské oblečení, několik dámských triček a asi tři páry dětských bot. „Ten se zrovna vyvážel dneska ráno,“ vysvětluje řidič, zatímco hází obsah kontejneru do auta.

Ze všech koutů republiky svážejí řidiči textil právě sem, do třídírny v Broumově. Denně dovezou až 25 tun textilu.

To se odráží i na finanční bilanci firmy. V roce 2020 prodělala diakonie skoro 2,5 milionu korun. Záporné hodnoty hlásí i Potex – další firma, která zpracovává použitý textil. Pro podobné podniky jsou tyto částky nezanedbatelné. „Budeme to vyrovnávat ještě několik let,“ komentuje jednatelka společnosti Potex Lenka Harcubová.

Firma Potex sváží textil do třídírny v Říčanech.

„Nemáme na to dotace,“ říká jednatel společnosti Diakonie Broumov Pavel Hendrichovský. Podle něj si lidé často neuvědomují, jak finančně nákladný provoz kontejnerů a následné zpracovávání textilu vlastně je.

Situace podniků je pak o to horší, že lidé v posledních letech vyhazují méně oblečení. Což je na jednu stranu pozitivní, na druhou – pro firmy v tomto byznysu – špatná zpráva.

V kombinaci s ostatními faktory, jako je rostoucí inflace či všeobecné zdražování, se provozovatelé kontejnerů dostávají do finančních potíží.

Do velké míry jsou proto závislí na tom, jak se jim darovaný textil podaří zpeněžit.

Řada lidí předpokládá, že veškerý darovaný textil putuje na charitu. Ve skutečnosti to ale není tak jednoduché. Společnosti s textilem obchodují, jinak by neměly dostatek financí na provoz.

„Dělají to všichni. Kdo říká, že ne, tak lže,“ komentuje Lukáš Killar, jednatel společnosti Dimatex, která se sběru a recyklaci textilu věnuje už od roku 1991.

Co se děje se zbylým oblečením, vysvětlují v reportáži zaměstnanci třídírny Diakonie Broumov:

V třídírně se oblečení ručně separuje do celkem asi 200 kategorií. Důležitým modernizačním prvkem je nová třídicí linka, která zvýšila efektivitu procesu o 80 až 100 procent. Linku obsluhuje pět žen, které sbírají oblečení z jedoucího pásu a dále jej třídí.

Oblečení se ale netřídí pouze pomocí linky. V hale je mimo jiné asi 10 dalších zaměstnankyň, které textil přebírají a dle typu jej třídí do dalších kategorií. „Každá věc má technologický postup, jak ji třídit,“ vysvětluje jednatel společnosti.

Textil se třídí až do 200 kategorií.

U stolu stojí obklopená hromadou oblečení jedna z pracovnic a přebírá košile. Třídí je zhruba na 25 sort dle barvy, kvality či materiálu. „Co je třeba poškozené, třídíme podle materiálu a snažíme se z toho dělat nějaký další výrobek, který má smysl pro firmy, co ho dokážou nějak zpracovat,“ pokračuje Hendrichovský v popisu třídícího postupu.

Jen zhruba dvě procenta z objemu jsou ještě módně zajímavá a je o ně zájem. Toto oblečení se buď prodává, nebo posílá různým charitám. „Spolupracujeme s různými městy a obcemi. Řeknou nám, co potřebují, a my jim to pošleme,“ vysvětluje Hendrichovský.