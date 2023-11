ČSÚ: Život v Česku se po covidovém propadu zase prodlužuje

Střední doba dožití by letos mohla překročit dosud nejlepší výsledky z roku 2019 před epidemií. Na tiskové konferenci to dnes řekla demografka Českého statistického úřadu (ČSÚ) Michaela Němečková. ČSÚ zveřejnil projekci demografického vývoje do roku 2101. Podle ní by se do konce století život v Česku mohl proti dnešku protáhnout u mužů skoro o 12,5 roku a u žen o víc než 9,5 roku. Podle vývoje doby dožití by se měl nově každý rok padesátníkům stanovovat důchodový věk. Počítá s tím návrh reformních změn penzí.

Postupné prodlužování života v Česku zvrátil covid, úmrtnost v epidemii vzrostla. Zatímco v roce 2019 měli muži naději dožití 76,3 roku a ženy 82,1 roku, v prvním covidovém roce 2020 to bylo u mužů o rok méně a u žen o 0,7 roku méně. Předloni se doba dožití zkrátila u mužů na 74,1 roku a u žen na 80,5 roku. Loni se ale znovu začala prodlužovat. Česko se tak vrátilo do roku 2018, nejlepších předcovidových výsledků nedosáhlo.

„Předběžná data napovídají, že naděje dožití by se měla meziročně zvýšit a překonat hodnoty z roku 2019, které byly dosud nejvyšší,“ řekla Němečková. Střední délka života u mužů by letos mohla být 77 let a u žen 83 let. Podle demografky ani nová projekce ČSÚ nepředpokládá, že by covidová epidemie měla na dobu dožití dlouhodobý dopad.

Projekce počítá se třemi variantami – nízkou pesimistickou, nejpravděpodobnější střední a nejvyšší optimistickou. Podle střední varianty by se život do poloviny století mohl proti letošku protáhnout u mužů o víc než pět let na 82,2 roku a už žen zhruba o čtyři roky na 87,1 roku. Němečková podotkla, že takové hodnoty některé vyspělé evropské státy mají už teď. „Základní premisou je přibližování k vyspělým zemím,“ podotkla demografka.