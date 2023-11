Statistici: Česko čeká výrazné stárnutí a úbytek obyvatel

Českou republiku čeká výrazné stárnutí. Do poloviny století by mohl počet lidí nad 65 let vzrůst z 2,2 milionu na 3,1 milionu. Podíl se dostane z pětiny na 30 procent. Přibýt by mělo hlavně osob nad 85 let. Dětí a lidí v aktivním věku by mělo naopak ubývat. Postupné vymírání by měla přibrzdit migrace z ciziny, mírnému úbytku obyvatel ale nezabrání. Do 50. let by tak počet obyvatel mohl klesnout z 10,83 milionu na 10,69 milionu.