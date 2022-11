ČT se brání falešnému inzerátu. Sháněla podle něj komparzisty na demonstraci

„Tváří se jako inzerát CzechTV, ale s ČT nemá vůbec nic společného!!“ uvedla stanice na Twitteru.

„V tuto chvíli, pokud nedojde k nějaké eskalaci, k dalším opatřením přistupovat nebudeme. V tuto chvíli neznáme ani původce inzerátu, objevili jsme ho, až když se rozšířil,“ dodal pro Seznam Zprávy mluvčí televize Filip Platoš.

V podvrhu, na který veřejnoprávní stanice reagovala, se píše, že lidé, kteří se jako komparzisté zúčastní 30. října od 16:00 dvou- až tříhodinového natáčení na Václavském náměstí, dostanou odměnu 1 000 korun, kompenzaci nákladů na dopravu a pohoštění zdarma. Pokud budou ochotni poskytnout rozhovor pro večerní zpravodajství, dostanou další 3 000 korun.

Právě na tu dobu byl do centra Prahy svolán protest proti strachu a nenávisti, na který přišly desetitisíce lidí.

Organizátoři ze spolku Milion chvilek chtěli vyjádřit solidaritu s Ukrajinou, kterou v únoru napadlo Rusko, a upozornit na nutnost ochrany demokratických hodnot.

K účastníkům promluvila prostřednictvím videa manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Olena, poděkovala Česku za podporu.

Zahlédli jste někde na sítích tento “inzerát”? Tváří se jako inzerát CzechTV, ale s ČT nemá vůbec nic společného!!#SpolečněprotišířeníFakeNews pic.twitter.com/cei9K4snsj — Česká televize (@CzechTV) November 3, 2022

Vrabel: Demonstrantům měl platit Milion chvilek

Kromě falešného inzerátu mluvil o placení demonstrantům také Ladislav Vrabel. Ten ve videu nařkl spolek Milion chvilek pro demokracii, že za účast na demonstraci sliboval peníze na dopravu nebo i to, že lidem skrze inzeráty slibovali za účast 300 korun za hodinu.

Video se objevilo na sociální síti TikTok. „To, že Milion chvilek dával lidem stovku na taxíka nebo na dopravu, to je jasná věc. To, že se předtím objevily inzeráty v novinách, že hledají lidi za 300 korun na hodinu, to je druhá věc,“ říká v něm organizátor demonstrace Česko na 1. místě Ladislav Vrabel.

„To, že tam byla hromada ukáček, že tam roztahovali vlajky, že je tam rozháněli, aby stáli po celém náměstí, to je další věc. To, že měli dole naháněče, aby prosili lidi aspoň na tu fotku, aby tam šli s tím mobilem udělat společnou fotku, rozsvítili mobil, to je další věc,“ pokračuje.

„To, že to bylo placený, že to muselo stát tak pět milionů, mým odhadem, což je dvakrát překročený rozpočet náš na demonstrace 3. 9., na devět demonstrací 28. 9. a na demonstraci 28. 10., to je další věc,“ dodává.

Mluvčí Milionu chvilek Hana Strašáková Seznam Zprávám řekla, že podobných nařčení je po každé akci mnoho. „Jako organizace se k tomu teď postavíme tak, že to nebudeme dále šířit a dávat tomu publicitu. Demonstranty rozhodně neplatíme. Nemáme způsob, jak bychom je vypláceli, a muselo by to být vidět na našem transparentním účtu,“ ohradila se proti nařčením. Dodala, že nikdy do začátku akce neví, kolik lidí opravdu přijde. Dále ale incident komentovat nechtěla.

Podporou demonstrantů se naopak netajila například společnost Liftago. Ta v den konání otevřeně poskytla svým uživatelům v Praze slevu 100 korun na cestu na demonstraci nebo z ní.

Stanovisko Ladislava Vrabela Seznam Zprávy zjišťují.

Když zjistíš, že na tvoji demonstraci dezolátů přichází stále méně lidí, tak na sockách přispěcháš jako prokremelský dezinformátor Vrabel s dezinfo zprávami o tom, jak na demo Milionů chvilek pro demokracii byli účastníci naháněni na Václavák, placeni a nechybí rasistický slovník pic.twitter.com/BylCNk7ZpA — Jiří Hrebenar (@gisat) November 3, 2022