Další požadavek lékařů. Chtějí dostávat výsluhy jako policisté nebo vojáci

Právo na výsluhy je už dlouhé roky tématem, o kterém odbory a lékaři mluví. Naposledy před pěti lety se za ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) diskutovalo o výsluhovém příspěvku pro sestry.

Nyní se debata opět vrací v souvislosti s otevřením samostatného zákona o odměňování zdravotníků, který se začne připravovat v příštím roce. O výsluhách je podle serveru Lidovky.cz Ministerstvo zdravotnictví ochotné jednat.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek pro Seznam Zprávy potvrzuje, že se výsluhy budou snažit protlačit do zákona, aby českému zdravotnictví nehrozil akutní nedostatek lékařů.

Budete požadovat po Ministerstvu zdravotnictví, aby se výsluhy v novém zákoně objevily?

Ano, je to už dlouhodobý požadavek České lékařské komory, protože lékařky a lékaři, kteří pracují v nemocnicích, mají obrovské množství přesčasů a díky tomu neodpracují za rok 12 měsíců, ale třeba i půl roku navíc. A to by mělo být nějak zohledněno. U záchranářů se zmiňuje dřívější odchod do důchodu, ale u lékařů v nemocnicích to vůbec nepřichází v úvahu, protože zdravotnictví je už takhle personálně zdevastováno. Obrovské množství odpracované doby by se ale mělo promítnout do nějaké výsluhové renty, což by byl zase jeden z krůčků, jak zvýšit atraktivitu práce ve zdravotnictví.

Jak byste si představovali formu výsluh? Podobně jako to mají bezpečnostní složky, tedy nárok po odsloužených 15 letech?

Představovali bychom si to tak, že lékařům by se za rok nepočítalo odpracovaných 12 měsíců, ale například 15, takže by dosáhli důchodového věku dříve. V momentě, kdy by ho dosáhli, by jim vznikal nárok na rentu, kterou by pobírali.

Takže by mělo jít o formu motivace, aby lékaři zůstávali ve zdravotnictví co nejdéle?

Myslím, že je to poměrně dobře vymyšlené. Nechceme vyhnat lidi do předčasného důchodu. Lékaři jsou ostatně zvyklí pracovat déle a do důchodu odcházet později. My je v systému potřebujeme. Je ale potřeba učinit práci atraktivnější. A tohle je jedna z cest. Detaily budou předmětem jednání. Dosud o tom s námi totiž nikdo seriózně jednat nechtěl.

A nyní máte tedy příslib od Ministerstva zdravotnictví, že se o výsluhách nebo rentách jednat bude?

Ano, máme příslib, že se o tom bude jednat v souvislosti se zákonem o odměňování zdravotníků, ale konkrétní formu zatím opravdu nemáme.

Jste ale připravení se vzdát na oplátku třeba práva na stávku nebo členství v politických stranách, jako to má část pracovníků, kteří nárok na výsluhy mají už dnes?