Dělení žáků na lepší a horší? Velká reforma školství se zadrhla

Revizí má projít takzvaný rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní vzdělávání, tedy nejdůležitější dokument, který říká, co mají žáci v té které fázi vzdělávání ovládat. Návod k reformě dává prvotní dokument – Hlavní směry revize RVP. Ministerstvo školství ho ale dosud neschválilo, i když to jeho vedení mělo udělat už v létě.

K tomu ještě Česká školní inspekce dodala hned několik zcela zásadních připomínek k reformě a připravuje zase svou analýzu. I jednotlivé odbory ministerstva školství protestují. Třeba kvůli tomu, že by na školách nebyl druhý cizí jazyk povinný, ale ředitelé by ho žákům nabízeli jen volitelně.

Výzkumy totiž ukazují, že rozdělení žáků do různě rychlých proudů v rámci škol má stejný efekt, jako je dělit do škol pro lepší a pro horší studenty. Takový systém sice části pomůže, zbytek ale zatratí. Zahraniční studie ukazují, že navíc podporují sociální nerovnosti. Stejně inteligentní dítě z rodiny, která vydělá méně, nemá šanci na podobně kvalitní vzdělání jako to z bohaté domácnosti.

Hlavní ministerská Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ sice zmiňuje jádrové učivo, ale ne v kontextu, který se objevuje v aktuálním plánu reformy vzdělávání. Záměr může navíc jít proti jedné z pěti hlavních linií Strategie 2030+, a to zajistit rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání. Mezi odborníky z koncepčních skupin se přitom diskutuje, že není problém, kdyby se některé z původně zamýšlených opatření prostě vypustilo. A nápad na rozdělení učiva na jádrové a rozvíjející se prostě zapomenul.

Právě učitelé budou ale přenášet poznatky do praxe. A ukazuje se, že konzervativní část českých pedagogů nepřijala ani poslední zásadní reformu obsahu vzdělávání. Ta přitom proběhla před skoro 20 lety. V dotazníku spolku Pedagogická komora téměř polovina z 897 respondentů uvedla, že se se změnou neztotožnila a ideálně by ji anulovala.

„Jsem moc zvědavý na to, jaká autorita bude celou přípravu reformy řídit, aby všechno klaplo. Jedna cesta by tady byla, aby se návrhy dávaly pravidelně k připomínkování učitelské veřejnosti,“ dodává Zeman.

Jestli se ale celá reforma stihne ve schváleném harmonogramu, není zatím jasné. Už nyní nabrala několik měsíců zpoždění. Příští rok na jaře by přitom měl vzniknout první návrh nového návodu pro školy, co a jak učit. Na podzim by se měla reforma schvalovat a od září 2024 by podle ní měly začít učit první školy.