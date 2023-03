Děti v jídelnách vyhodí tuny jídla. Ať si porce určují samy, říká analýza

Pokud by si školáci v jídelnách mohli určovat velikost porcí sami, ušetřily by se tisíce tun jídla. Podle iniciativy Skutečné zdravá škola kvůli standardizovaným porcím, které řada dětí nesní, dochází ke zbytečnému plýtvání.

„Jsme přesvědčeni o tom, že samoobslužný výdej obědů a důraz na snižování plýtvání by mohl výrazným způsobem pomoci ke snižování nákladů na suroviny, a umožnil by tak stravování i dětem z nízkopříjmových rodin, aniž bychom museli zavádět systém obědů zdarma pro všechny děti hrazený z veřejných rozpočtů,“ uvedl za iniciativu Tom Václavík.

Podle zástupců spolku tak jako odpad skončí 20 až 35 procent vydaného jídla, uvedli s odkazem na vyjádření zaměstnanců školních jídelen. „To znamená, že až 50 000 tun jídla ročně děti, žáci a studenti v českých školních jídelnách nedojedí a vyhodí. To je 25krát více, než kolik porcí by bylo potřeba k tomu, aby na oběd do školní jídelny mohly chodit i děti, které si to nyní nemohou dovolit a jejichž školní obědy hradí Ministerstvo školství a Ministerstvo práce a sociálních věcí formou grantových programů,“ informovali.