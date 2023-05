Rodina Natálky je teď naprosto rozbitá, říká novinář k propuštění žhářů

Soud propustil předčasně z vězení dva ze čtyř mužů, kteří v roce 2009 zaútočili zápalnými lahvemi na dům obývaný romskou rodinou. Případ byl mimořádný tím, že šlo o prokazatelně rasově motivovaný pokus o mnohonásobnou vraždu, kterého se dopustili aktivní neonacisté. Ve vězení měli strávit 20 let, nyní ale míří na svobodu.

Útočníci tehdy zranili celkem tři členy rodiny. Natálii, která tehdy jako dvouleté dítě utrpěla popáleniny na 80 procentech těla, je dnes 16 let. Stále musí podstupovat další operace a celý život se potýká s těžkými psychickými problémy.

Šéfredaktor serveru Romea Zdeněk Ryšavý v rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje, jaký dopad má rozhodnutí šumperského okresního soudu na důvěru Romů v českou justici.

Jak vnímáte soudní rozhodnutí propustit předčasně na svobodu dva z vítkovských žhářů?

Náš kolega mluvil s maminkou Natálky a já teď právě ten rozhovor přepisuju. Když to posloucháte… Ta rodina je v tuhle chvíli naprosto rozbitá. To rozhodnutí je podle mě velmi devastující jak pro tu rodinu, tak i pro romskou komunitu a její víru v nějakou spravedlnost.

Natálce je dnes 16 let, je to stále ještě dítě či dospívající dívka. Neměl by soud chránit především ji, jako hlavní oběť?

Když posloucháte tu maminku, tak prostě… To se nedá poslouchat. Jak mluví, jak je ta rodina psychicky na dně. Teď se jim to samozřejmě celé vrací, budou jim volat novináři, takže pro tu rodinu je to šok. A pro velkou část Romů, kteří nevěřili, že by po takovém činu, který má pro tu dívku doživotní následky, mohli být pachatelé propuštěni na podmínku po dvou třetinách trestu. Naprosto to otřásá spravedlností, které se můžou Romové domoci. Po takovém útoku, jednoznačně rasově motivovaném… To se nedá dál komentovat.

Jaká panuje nálada v romské společnosti vůči české justici v takto citlivých případech?

Jednoznačná nedůvěra. A tohle jen prohloubí další nedůvěru. Je to případ Stanislava Tomáše, který otřásl důvěrou v nějakou spravedlnost (Stanislav Tomáš zemřel po zákroku, během kterého mu policista několik minut klečel na krku. Úřady případ uzavřely s tím, že policie nijak nepochybila, pozn. red.). A tohle je další rozhodnutí, které Romové budou vnímat jako naprosto skandální.

Nebudou věřit soudům, naprosto to otřese jejich důvěrou. Je to další krok k tomu, jak Romové vnímají spravedlnost v Česku. Pokud se oni stanou obětí nějaké diskriminace, tak to soudy neřeší anebo to jde do ztracena. A oni tyto případy vidí.

Jak moc propuštění vítkovských žhářů rezonuje mezi Romy?