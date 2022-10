Dokument: Projev prezidenta k oslavám 28. října

Dovolte mi nyní, abych přešel do další doby. Eroze komunistického režimu začala již stalinistickými procesy v padesátých letech. Pokračovala nepokoji po měnové reformě, ale byli to právě tito intelektuálové, kteří k této erozi, či jak říkal Ilja Erenburg ve své zemi, k tomuto tání, významným způsobem přispěli.

Vedle citovaného Ivana Lendla je to Frank Malina, který se zabýval ve Spojených státech výzkumem raketových motorů a Ivana Trumpová. Chtěl bych poděkovat Ivance a Donaldu Trumpovým, že společně s panem Kushnerem, navštívili při této příležitosti Prahu a učinil jsem poprvé a naposled jedinou výjimku, kdy cenu nepřebírá jeden člověk, ale obě dvě děti Ivany Trumpové. Myslím si, že nemusím o paní Ivaně mluvit. Byla to podnikatelka, byla to sportovkyně, byla to manažerka byla to politička a jediný případ, kdy jsem se s ní dostal do konfliktu bylo, kdy původně zvažovala, že se stane americkou velvyslankyní v České republice a později z obav před náročností této profese od svého úmyslu upustila.