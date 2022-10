Zemanova derniéra: Ocenil své lékaře i sponzora

Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě ocenil státními vyznamenáními 78 osobností. Je to o 49 víc než v roce předchozím. Výjimečně vysoký je letos například počet lidí, kteří obdrželi medaili Za hrdinství.

Medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury obdržel developer Jaroslav Třešňák. Ten byl v prezidentských volbách v roce 2018 jedním z největších sponzorů kampaně Miloše Zemana. Do schránek lidí po celém Česku tehdy nechal doručit čtyřstránkový leták se Zemanovým životním příběhem.

Do širšího podvědomí veřejnosti se Třešňák dostal před třemi lety svým nápadem zbourat Hadí lázně v Teplicích. Tehdy odcházející ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) mu na svůj odchod z funkce podepsal rozhodnutí, že může zbourat cenný objekt, který chtěli odborníci prohlásit za kulturní památku. Staňkův nástupce Lubomír Zaorálek (ČSSD) jeho rozhodnutí zrušil, za což Třešňák na Ministerstvo kultury podal žalobu.

V pátek Miloš Zeman přijal děti Ivany Trumpové Ivanku a Donalda juniora. Ti pak večer pro svoji letos zesnulou matku převzali z prezidentových rukou medaili Za zásluhy o stát. Zeman bývalou modelku Trumpovou, která z Československa emigrovala v 70. letech minulého století, v minulosti prosazoval do postu americké velvyslankyně v Praze. Nakonec z toho sešlo.

Nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva, propůjčil prezident osmi lidem. Mezi nimi i ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému za „zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky“ a také in memoriam členům protinacistické odbojové organizace Tři králové – Josefu Balabánovi, Josefu Mašínovi staršímu a Václavu Morávkovi.

Tři ocenění obdrželi Řád Tomáše Garrigua Masaryka, a to někdejší ředitelka Nadace dobré vůle Olgy Havlové Milena Černá, ředitelka pražské potravinové banky Věra Doušová a nejpřekládanější slovenský spisovatel Ladislav Mňačko.

Výjimečně vysoký je letos počet lidí, kteří obdrželi medaili Za hrdinství – prezident jich ocenil jednadvacet. Mezi nimi in memoriam třeba devět studentských funkcionářů popravených nacisty 17. listopadu 1939.

Z umělců obdržela medaili nedávno zesnulá zpěvačka Hana Zagorová. Ta ještě za svého života vyznamenání od Miloše Zemana převzít odmítla. „Hanka chtěla být apolitická. Necítila, že by chtěla od současného prezidenta dostat vyznamenání. Ano, vadil jí,“ prozradil po její smrti v Press klubu na rádiu Frekvence 1 manažer Jiří Dvořák.

In memoriam udělil prezident vyznamenání i slovenskému zpěvákovi Miroslavu „Meky“ Žbirkovi. Ten zemřel loni v listopadu. Ocenění se in memoriam dočkal archivář, historik a publicista Karel Čáslavský, který v České televizi 20 let vytvářel archivní pořad Hledání ztraceného času.