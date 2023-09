Expertka: Nabízet zkrácené úvazky znamená zvyšovat svoji atraktivitu

Zároveň vyzdvihl, že sleva na sociálním pojištění byla dobře zacílená – nejčastěji levnější zkrácené úvazky využívají lidé starší 55 let a osoby pečující o děti do 10 let.

„Myslíme si, že by bylo fajn, kdyby ta sleva byla vyšší. Nesmírně by to prospělo,“ pronesl o chvíli později Tomáš Spurný, generální ředitel Moneta Money Bank, a zmínil, že podle něj by sleva mohla být 10procentní. Jinak potvrdil, že v bance slevu využívá už skoro 11 procent zaměstnanců a chtěl by se dostat až k 20 procentům.