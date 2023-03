Sleva na zkrácené úvazky: za první měsíc ji žádají u 57 tisíc míst

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v rozhovoru pro Seznam Zprávy navíc naznačil, že obdobně by se mělo pracovat i na slevě na zdravotním pojištění. „Tam ještě vzniká určitá demotivace, ještě je to potřeba dokončit,“ uvedl.

Markéta Schormová, předsedkyně sekce zaměstnanosti a práce v Hospodářské komoře, pro Seznam Zprávy uvedla, že je stále příliš brzo na vyhodnocení slevy. „Spousta firem to podle mě ještě ani nezačala aplikovat. Postupně se na to najede.“

O slevu na sociálním pojištění mohou žádat zaměstnavatelé v jasně vymezených případech. Lze ji uplatnit na pracovníky do 21 let a studenty, čerstvě rekvalifikované, zdravotně postižené, na osoby pečující o dítě do deseti let a osoby starší 55 let.