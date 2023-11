Filmový festival Febiofest jde do konkurzu, žádost o něj podal Fenič

Filmový festival Febiofest jde podle Radiožurnálu do konkurzu. Požádal o něj zakladatel přehlídky Fero Fenič, který tvrdí, že za její prodej nedostal zaplaceno.

Zhruba před rokem Fenič ČTK oznámil, že do svého vlastnictví získal zpátky ochranné známky Febiofestu a společnost MFF Praha - Febiofest, která do té doby festival provozovala, ho už nesmí dál pořádat. Současně odstoupil z funkce čestného prezidenta festivalu. Vykonával ji od roku 2012 poté, co se pořádání Febiofestu vzdal. Jubilejní 30. ročník festivalu se letos už neuskutečnil.