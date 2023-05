Firma podvádí lidi a policie to nechce řešit, tvrdí advokát

„No, souhlasí. Ona to řeší manželka, to jde trošku mimo mě,“ odpovídá neochotně majitel kamenictví.

„To byl podle mě nejsilnější moment, kdy ho vlastně uvedla v omyl. On si myslel, že to je opravdu nějaké placení domény nebo něco podobného, protože my si tyhle reklamy neplatíme,“ říká manželka majitele.

„Samozřejmě mu to bylo divné, takže mi to volal. Já jsem se přes hledání telefonního čísla snažila dopátrat, co to teda bylo za firmu, a zjistila jsem, že jsme jim skočili na lep. Pokoušela jsem se smlouvu zrušit, ale na telefonní lince je pouze nějaký automat. Následovala výměna několika e-mailů a po 14 dnech přišla upomínka k zaplacení neuhrazené faktury na 9990 korun,“ popisuje žena majitele kamenictví.