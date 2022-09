Glosa: Děravá loď Česko

Hodně by to bylo, kdyby šlo o zásadní věci. O systémové potlačování lidských práv a svobod, o řízené privilegování mocných a bohatých. Občas na někoho mocného a bohatého zákon nedosáhne nebo mu to trvá příliš dlouho. Ostatně od toho jsme tu my, novináři, abychom na to upozorňovali a tlačili vykloněné váhy Justicie zpět do rovnovážné polohy. Jenže do lodi zvané právní stát vniká voda jinými mezerami. Drobnými, o nichž byla řeč v úvodu. Nemohou sice loď potopit, ale narušují důvěru v její pevnost v očích občanů, kteří tyhle mezery vidí zblízka.