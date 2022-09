Glosa: Valdická logika na Václaváku

Dostávám občas dopisy z vězení. Většinou od lidí, kteří mě chtějí přesvědčit, že sedí nevinně. Většinou to není pravda. Jak říká můj kamarád, bývalý vězeňský kněz: „Nevinně sedí devadesát procent vězňů, u deseti procent to podělal advokát.“

Napsal mi před časem i muž, odsouzený za vraždu pošťačky. Stěžoval si, že by býval nemusel dostat čtrnáct let vězení, kdyby svědci na místě okamžitě poskytli zraněné ženě pomoc, kdyby včas přijela sanitka, kdyby sanitka měla defibrilátor a vůbec spoustu jiných zařízení, která by pomohla postřelené nešťastnici zachránit život. Že tedy vlastně sedí nespravedlivě za vraždu, zatímco mohl dostat nižší trest jen za těžké ublížení na zdraví.

Čas postoupil a já se bohužel setkávám čím dál častěji s valdickou logikou i mimo vězení. Že od začátku ruské okupace Ukrajiny pracuje s touhle logikou oficiální kremelská propaganda, to se dá pochopit. Putin je také zločinec a do Valdic by skvěle zapadl. Proto krmí svět valdickou logikou, že za nepochybné násilí, kterého se dopouští proti suverénnímu státu a jeho obyvatelům, může někdo jiný. Jednou údajní ukrajinští nacisté, jindy prohnaní Američané, kteří dotlačili NATO, aby Rusko ohrožovalo. Valdická logika ale začíná blbnout hlavy i čím dál většímu počtu Čechů. Narážím na ni i u lidí, které znám léta a které jsem dosud považoval za rozumně uvažující. Vždycky, když na mě začnou chrlit valdickou logiku, snažím se je vrátit zpět do té normální.