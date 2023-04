Glosa: Kde je na Velikonoce otevřeno?!

Nejvýznamnější křesťanské svátky Velikonoce jsou tady. Vedle tradic spojených s náboženstvím je minulé generace obohatily o zvyky, které máme pod kůží dodnes. Ale přispěli jsme něčím i my?

Jedna novodobá tradice by tady byla. Místo otvírání jeskyní a touhy po pokladu jsme se vrhli na otvírání obchodů a někdy marnou touhu po nákupu. Neexistuje snad jediný Čech, kromě exministra Františka Bublana, který jako senátor pravidla otevírací doby vymyslel, který by si o Velikonocích a dalších svátcích byl jistý, kdy je otevřeno.

Televizi, rozhlas, agentury a weby zaplavují návody, kdy jít nakoupit a který den je zavřeno, a lidé je před každým svátkem pozorně sledují, aby se v pravidlech pro otevírací dobu zorientovali. Jak to tedy je?

Takže v pondělí určitě na nákup nechoďte. To mají velké obchody zákaz. V pátek je to složitější. Slůvko „mohou“ dává obchodníkům svobodu a nám nejistotu. Je to matoucí hned ze dvou důvodů. Velký pátek je totiž už nějakou dobu státním svátkem a navíc je i tradičně spojen s mnoha zákazy, které ale v žádném zákoně nestojí.