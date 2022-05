Glosa: Proč jsme my rodiče „školní turisté“ a ani se za to nestydíme

Ministr školství Petr Gazdík se chystá na „školní turisty“. Rozuměj na rodiče, kteří se ve snaze najít dítěti dobrou školu naoko přestěhují do její spádové oblasti.

Argumentuje tím, že na vytížených školách se pak musí losovat a často se nedostane na děti, které v dané obci opravdu žijí. Problematické je to i z hlediska systému jako celku, pro který je pak taková organizace náročná a navíc se dál prohlubují rozdíly mezi jednotlivými školami.

Řešením by podle ministra bylo zohledňovat i délku úředního pobytu v obci a tím odfiltrovat „přivandrovalé“ zájemce o dobrou školu. Jenže tady se ukazuje, jak strašně nešťastný je onen turistický příměr – pro rodiče a děti to není žádný výlet, nedělají to z nudy ani pro zábavu.