Glosa: Sprcha, nebo vana? Krize rozrazila dveře koupelny

Je zvláštní, že problém se od začátku definuje jako „sprchování“, jako by neexistoval problém „vana“. Pojďme ji tedy hned na začátku přibrat do party.

Podle průzkumů se sice většina Čechů raději sprchuje, naložení do vany preferuje jen každý pátý až třetí. Ale neví se samozřejmě, do jak velké, jak plné a hlavně jaký je objem konkrétního tělesa ponořeného do kapaliny, vždyť u hubeňourů existuje mnohem větší prostor k úsporám.