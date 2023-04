Glosa: V Jizerkách pokáceli kříž vztyčený za nacistů. Bude tu scházet?

Kříž vztyčený na konci druhé světové války, na němž, ano, byla původně vyobrazena svastika, již jednou padl. A to hned v roce 1945. Tehdy svastika zmizela a krátce nato byl stržen celý monument. Až do roku 2011, kdy byl kříž znovu sestaven, ležely jeho rozlomené části dole pod skalou. Hned v srpnu kříž kdosi posprejoval nápisem Nazis Raus. Cílem vandalských útoků byl od té doby častokrát.

V textu na tabuli, která stojí nedaleko nynějšího zbořeniště, Uhlíř konstatuje: „Kříž byl vztyčen na památku padlých příslušníků říšské branné moci a zbraní SS z Kořenova a okolních měst a vesnic, přičemž každé z těchto konkrétních míst bylo symbolicky zastoupeno kamenem. Tak vznikl kamenný kruh v čele se žulovým Železným křížem, kam byly až do roku 1945 kladeny květiny za padlé Němce.“ (…) „Železný kříž představuje nepochybně symbol třetí říše, jeho ponechání na místě však současně svědčí o sebevědomí, toleranci a dobré vůli. Vlastnostech, které by po každé válce měli vítězové projevovat vůči poraženým.“

Již zmínění kořenovští zastupitelé se shodli, že místo má být pietou. „Cílem snahy rozhodně není propagace nacismu, ale připomenutí těch, kteří v tomto kraji žili a pracovali. Byli to otcové od rodin, synové, bratři… To oni do doby, než museli narukovat, v našem kraji žili, pracovali a po několik staletí ho utvářeli pro sebe a své rodiny. Oni se starali o zdejší lesy a pole, stavěli domy, školy, železnice. Po nich zůstaly ve zdejší krajině i drobné pomníčky a křížky, kapličky u cest. Všechno, co zde dosud z doby před rokem 1945 máme, vzniklo také díky jejich úsilí. Proto si zaslouží, aby místo, které jim kdysi jejich rodiny vybraly, bylo v dnešní podobě zachováno a pietně upraveno. Do budoucna by pak o něj bylo pečováno, tak jak je tomu v celé dnešní Evropě.“