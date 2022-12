Glosa: Vánoce mohou rozhodnout, který z našich vnitřních vlků vyhraje

Americký psychiatr a psychoterapeut Irvin D. Yalom vyzývá své publikum k zamyšlení, co chce mít vytesáno na hrobě. Jakou charakteristiku. „Byl úspěšným byznysmenem, mocným, obávaným mužem? Věnovala život kariéře, byla přísná k ostatním i k sobě? Jeho hudba učinila mnoho lidí šťastnými? Knihy, jež napsala, zbavily tísně nejedno lidské srdce?“

Který vlk zvítězil, se zpravidla ukáže až na konci života. Notoricky populární jsou dnes již postřehy Bronnie Warerové, která své poznámky z praxe paliativní sestry zhutnila do knížky Čeho nejvíc litujeme před smrtí . Je jich spousta. Pro účely tohoto předsvátečního textu snad poslouží ty praktičtější: „Měl jsem trávit víc času s lidmi, které mám rád,“ „Měl jsem být lepším partnerem,“ případně „Měl jsem víc následovat své sny.“

Mnohdy to nejde. Obvykle proto, že má člověk dost starostí, aby měl co do úst. Což je letos bohužel téma mimořádně aktuální. Netřeba se kvůli tomu hroutit. Úplně asi postačí, nemusíme-li si na konci dne zdrceně připomínat básníka Christiana F. Hebbela a jeho „ten, kým jsem, zdraví smuten toho, kým jsem mohl být.“