Glosa: Zbojnické vypouštění pneumatik SUV tupě míjí terč

V Brně tento týden odpůrci automobilismu vypustili pneumatiky několika desítkám vozů, především těm řazeným do kategorie SUV.

Čin je to vandalský (na cizí majetek se nesahá), leč v západních metropolích – a evidentně už i v tuzemsku – čím dál populárnější. Proto má smysl se jedním jeho aspektem zabývat detailněji.

Vypouštění kol upozorňuje na fakt, že ve velkých městech již situace, co se dopravy týče, dávno přestala být únosná. Což ale asi každý ví.

Současně jde o počin nebezpečný (dovedu si představit šoféra, který si ničeho nevšimne, vyrazí a dostane sebe nebo okolí do problémů). A také si selektivně a mylně vybírá jediný cíl.

SUV se – minimálně v intelektuálních kruzích a na Muskově sociální síti – stalo synonymem zla. Šoféři těchto aut, dalo by se soudit z četných příspěvků, parkují zásadně arogantně jen na chodnících nebo trávnících, atakují chodce na přechodech, nenávidí matky s kočárky a vůbec, „velkým“ autem si kompenzují nedostatečně vyvinutý orgán v rozkroku.

Sám se začínám bát přiznat, že jezdím v SUV. Není to žádný americký mastodont, nýbrž dnes již patnáctileté Volvo XC 60 (které mi, věřím, vydrží až do smrti). Dlouho nejmenší SUV švédské automobilky, až do uvedení nového modelu XC 40 před šesti roky.