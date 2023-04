Kdyby se dnes jezdilo na umělý benzin, plnou by tankovali jen řidiči Ferrari

Při 150 až 200 korunách za litr by se víc než na syntetická paliva vyplatilo jezdit na prosecco. Zástupci automobilek přesto vítají možnost, která se v Evropě otevírá i po roce 2035 a tedy původně plánovaném konci spalovacích motorů.

„I když za současných podmínek syntetická paliva žádnou výhrou nejsou, nikdo nemůže říct, co bude v roce 2035. Minimálně se nabízí další cesta, která by navíc mohla být řešením pro stávající vozový park. To je jen v Evropě 270 milionů vozidel,“ říká v pořadu Inside Talks Petr Novák z koncernu JTEKT.