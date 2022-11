Hotel stejně jako domácnost. Stát srovná podporu pro ubytovatele uprchlíků

„Bude to předmětem jednání v příštích dnech, abychom princip solidárního příspěvku pro české domácnosti, který poskytujeme fyzickým osobám, mohli překlopit i na právnické osoby, které mají větší bytový fond. Aby třeba i nevládní organizace mohly využívat tento nástroj, který je efektivnější a z hlediska státních výdajů levnější,“ uvedl ministr na dotaz Seznam Zpráv.

„Neřeknu datum, kdy bude ten systém startovat, jsme v situaci, kdy za poslední dva týdny běží intenzivní příprava,“ řekl Marian Jurečka a dodal i podstatný detail, že by měl stát poskytovat právnickým osobám stejné finanční částky jako solidárním domácnostem. Z jeho slov tedy vyplývá, že by se nemělo uvažovat o tom, že by hotely či ubytovny měly v rámci příspěvku jinou finanční podporu.