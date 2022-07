Hygienička: Covid neštovice utlumil, letos může být rekordní počet nakažených

Hygienici z jižní Moravy tento týden uvedli, že evidují osmkrát více případů planých neštovic než loni. Podle hlavní hygieničky to ale vypadá i v řadě jiných krajů obdobně.

Za poslední dva roky totiž přibyla masa dětí, které nemají proti neštovicím protilátky.

„Letos bude počet nákaz celkově vyšší, jelikož v uplynulých dvou letech byla nemocnost zhruba čtvrtinová, než bývá obecně. I z toho důvodu, že v prvním covidovém roce byly uzavřeny školy, děti se méně stýkaly a používaly se respirátory,“ uvedla v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Když srovnáte situaci podle krajů, kde je momentálně nákaza nejrozšířenější?

Podle dat za celou Českou republiku je aktuálně nejhorší situace v Jihočeském kraji, kde máme nemocnost na sto tisíc obyvatel daného věku 633. Na druhém místě se umístil Liberecký kraj, kde je nemocnost 525, na třetím Vysočina s 529, poté Moravskoslezský kraj s 488 a až na dalším místě je Jihomoravský kraj s 430 nemocnými na sto tisíc obyvatel, takže na tom není úplně nejhůře.

Dá se v rámci tohoto srovnání určit, proč je v některých částech republiky nákaza více rozšířená než v jiných?

Těžko říci, roli může hrát například lepší diagnostika nebo to, že praktičtí lékaři na dané onemocnění více myslí. Protože na rozdíl od covidu, u kterého všichni víme, že když začne stoupat Praha, tak za chvíli stoupá celá republika, je hlavní město za posledních šest let, pokud jde o neštovice, vždycky na nejnižších číslech, a je tomu tak i letos.

Ale jednoznačné příčiny nelze zcela jasně určit, jsou to kraje opravdu různého charakteru od průmyslové severní Moravy po Jihočeský kraj, který je spíše rekreační oblastí.

Dokážete v tuto chvíli odhadnout, jak se bude počet nakažených vyvíjet v průběhu letních prázdnin, když se děti již denně nepotkávají v rámci škol?

Na druhou stranu se ale stýkají na táborech, jsou spolu více na ulicích, takže to onemocnění se samozřejmě bude dál šířit a máme tady vnímavou populaci, dva roky u nás plané neštovice nebyly, čili nyní to postihuje děti ze tří ročníků, kdežto předtím to býval pouze jeden.

V současné chvíli jsme zhruba na číslech jako před dvěma lety, takže do konce roku určitě překonáme předchozí roky. Ale je to dáno tím, že ta nemoc tady dva roky skoro nebyla.

Dá se tedy očekávat, že v průběhu letních prázdnin bude setrvávat současný vývoj nákazy?

Myslím si, že výskyt neštovic bude, ale nebude až tak velký, protože část dětí odjede například k prarodičům. Ale samozřejmě pokud onemocní jedno dítě v rodině, většinou nakazí i ostatní, které v dané rodině žijí. Nicméně předpokládáme, že větší výskyt se objeví až v září, kdy se děti sejdou ve školách.

Navíc u tohoto onemocnění je komplikací poměrně dlouhá inkubační doba, není to jako u chřipky nebo ostatních vzdušných nákaz, kdy se jedná o několik dní. U neštovic je to 14 až 21 dní, než dítě projeví příznaky, chvíli to trvá a mezitím je ve styku s ostatními dětmi, a nákaza se tak může dále šířit.

A šíří se tímto způsobem každý rok, letos to bude asi rekord, ale myslím si, že ten příští už se to srovná na běžná čísla před covidem.

Už jste nastínila, že děti mají po covidu oslabenější imunitní systém v důsledku toho, že neměly možnost se tolik stýkat v rámci dětských kolektivů. Je to tedy jeden z důvodů, proč mohou být nyní i k jiným onemocněním náchylnější?

Samozřejmě, například v loňském roce na podzim byl velký výskyt běžných respiračních nemocí, které často měly i závažnější průběh. Děti se nepotkávaly s viry, které by jim pomáhaly budovat obranyschopnost, takže nyní, když s těmito viry už přicházejí do styku, je nemocnost větší.

Ale všeobecně jsou plané neštovice dlouhodobě nejčastěji hlášenou nákazou, ročně se v uplynulých letech jednalo až o 45 tisíc případů.

Dá se říci, kdy se úroveň nákazy neštovic vrátí do období před covidem?

Myslím si, že to bude příští rok, až se nám promoří populace, která tři roky nebyla ve styku s virem planých neštovic. Což může způsobit, že vylítneme v číslech opravdu hodně vysoko. Odhaduji, že se můžeme pohybovat až někde u 60 tisíc případů a příští rok se ta čísla už pomalu srovnají.

Jsou i jiná infekční virová onemocnění, u kterých předpokládáte, že budou nyní více rozšířená než v předchozích dvou letech?

Zatím nemáme náznaky, že by se něco šířilo. Dostáváme týdenní hlášení o výskytu spalniček, což je velmi rychle se šířící onemocnění, které má dokonce základní reprodukční číslo stále ještě vyšší než covid. Ale letos zatím nebyl v České republice zaznamenán ani jeden případ. Nemáme ani velmi vysoká čísla hepatitidy typu A, ani tuberkulózy, ani pokud jde o alimentární onemocnění (z potravin), samozřejmě máme hlášené případy v souvislosti s letní dětskou rekreací, ale letošek nijak extrémně nevybočuje.

V jakém věku se děti neštovicemi nejčastěji nakazí?

Největší nemocnost máme v tuto chvíli ve věkové skupině pět až devět let. Jsou to děti, které se prvně potkávají ve školkách, a potom jsou to ty první ročníky ve školách, kde se často potkává a skládá kolektiv dětí z různých částí města či vesnic.

Jaké zdravotní komplikace mohou plané neštovice u dětí nejčastěji provázet?

Nejčastěji je to zvýšená teplota, ale za posledních pět let máme hlášeno asi 150 tisíc onemocnění a pouze necelých 500 případů provázely komplikace, z toho ve 350 případech se jednalo právě o horečku. Dalšími komplikacemi může být zánět mozkových blan nebo plic, ale takový průběh je opravdu velmi vzácný.

Představují plané neštovice větší riziko pro dospělé pacienty?